من فضيحة طائرة التجسس إلى مشاركة مغتصب مدان.. 5 أزمات أثارت الجدل بشأن رياضيين في أولمبياد باريس

واجهت دورة الألعاب الأولمبية في باريس قبل انطلاقتها بعض المشكلات والعقبات، أبرزها الهجوم الذي تعرّضت له شبكة سكك الحديد الفرنسية، ليل الخميس الجمعة، إضافة إلى "فضائح" طالت رياضيين ومدربين من المشاركين في هذه الدورة الصيفية.