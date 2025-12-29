اكتشاف آلية إنتاج "ميترافيلين".. مركب نباتي واعد ضد السرطان

وتنتمي مادة الميترافيلين إلى عائلة "قلويدات السبيرو أوكسيندول" النباتية، المعروفة ببنيتها الجزيئية الحلزونية المعقدة، والتي تمنحها خصائص علاجية مميزة. ولم يكن معروفًا سابقًا كيف تقوم النباتات بإنتاج هذه المادة، حتى تمكن فريق بقيادة الدكتورة تو-ثوي دانغ، عام 2023، من عزل أول إنزيم مسؤول عن تشكيل الحلقة الحلزونية الأساسية.