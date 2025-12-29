اكتشاف آلية إنتاج "ميترافيلين".. مركب نباتي واعد ضد السرطان

في إنجاز علمي لافت، تمكن فريق بحثي من كشف الآلية الدقيقة التي تستخدمها بعض النباتات لإنتاج مادة "ميترافيلين" النادرة، التي تُعد من المركبات الواعدة في مكافحة الأورام السرطانية والالتهابات.
وتنتمي مادة الميترافيلين إلى عائلة "قلويدات السبيرو أوكسيندول" النباتية، المعروفة ببنيتها الجزيئية الحلزونية المعقدة، والتي تمنحها خصائص علاجية مميزة. ولم يكن معروفًا سابقًا كيف تقوم النباتات بإنتاج هذه المادة، حتى تمكن فريق بقيادة الدكتورة تو-ثوي دانغ، عام 2023، من عزل أول إنزيم مسؤول عن تشكيل الحلقة الحلزونية الأساسية.
وبقيادة طالب الدكتوراه توان-أنه نجوين، كشف الفريق عن وجود إنزيمين رئيسيين في المراحل النهائية لتصنيع الميترافيلين داخل النبات؛ الأول ينظم الهيكل الجزيئي ثلاثي الأبعاد، والثاني يكمل عملية "اللف" التي تمنح المركب شكله النشط بيولوجيًا. ووصفت الدكتورة دانغ هذا الاكتشاف بأنه "يشبه العثور على القطع المفقودة في خط إنتاج معقد".
ويُعد هذا التقدم نقطة تحول علمية، إذ أصبح بالإمكان الآن تصنيع الميترافيلين ومركبات مشابهة في المختبر، باستخدام تقنيات الكيمياء الخضراء، ما يوفر طريقة أكثر استدامة وأقل كلفة، بعيدًا عن الاعتماد على النباتات الاستوائية النادرة مثل الكراتوم ومخلب القط.