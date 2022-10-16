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"حالة غير طبيعية".. فيديو: حادث مروع يؤدي إلى انقلاب دورية شرطة بالكويت
أعلنت السلطات الكويتية عن تمكّنها من إلقاء القبض على شخص تَسبب في حادث اصطدام، وانقلاب سيارة دورية تابعة للشرطة.
وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الكويتية في منشور على تويتر، الجمعة: "تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتسبب في حادثة اصطدام وانقلاب دورية شرطة".
وأوضح أن الحادث حصل "بعد أن طُلب منه التوقف؛ حيث اتضح أن الشخص في حالة غير طبيعية، وقام بالاصطدام بالدورية والهروب وبحوزته مواد مسكرة".
وأكدت أنه "تم إحالته لجهات الاختصاص؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
ونشرت صحيفة "المجلس" فيديو للحادث، ويظهر سيارة الشرطة وهي مقلوبة على جانبها في أحد الطرقات؛ فيما هرع مواطنون كويتيون لإنقاذ عناصر الشرطة العالقين بداخلها.
ولم تذكر السلطات الكويتية تفاصيل إضافية بشأن الحادث.