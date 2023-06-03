"ميتا" تهدّد.. مقترح أمريكي يلزم "وسائل التواصل" بدفع مقابل لوسائل الإعلام

وكان فيسبوك قد حجب في أستراليا عام 2021 بشكل مؤقت مضامين إخبارية بعد تمرير قانون مماثل، قبل أن يوافق وشركة "غوغل" على عقد صفقات مع وسائل الإعلام واستثمار مبالغ لدعمها، وينصّ اقتراح القانون في كاليفورنيا على ضرورة تخصيص 70% أقلّه من المبالغ التي سيتلقاها الناشرون للجانب التحريري.