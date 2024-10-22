هاريس وترامب يسرعان وتيرة حملتهما الانتخابية

وقالت هاريس، البالغة من العمر 60 عامًا، خلال فعالية في مالفرن بولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات السبع المتأرجحة التي من المتوقع أن تقرر الفائز في انتخابات الخامس من نوفمبر "من نواح عديدة، دونالد ترامب رجل غير جاد؛ لكن عواقب كونه رئيسًا للولايات المتحدة خطيرة للغاية"؛ وفقًا لـ"رويترز".