بعدما تضاعفت ثروات أغنى 5 رجال في عام.. تقرير: العالم قد يشهد "أول تريليونير" في التاريخ خلال 10 سنوات

وحسب موقع "الحرة"، قالت "أوكسفام" إن ثروات أغنى خمسة رجال، وهم: الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، وبرنار أرنو وعائلته من شركة "في إم إتش" الفاخرة، ومؤسس "أمازون" جيف بيزوس، ومؤسس "أوراكل" لاري إليسون، وخبير الاستثمار وارن بافيت، ارتفعت بنسبة 114% منذ عام 2020، عندما كان العالم يعاني من الجائحة.