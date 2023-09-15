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السجن لأكثر من 37 عامًا في انتظار أمريكي متهم بقتل وكراهية المسلمين بتكساس

من المقرر تحديد موعد المحاكمة النهائية لإصدار العقوبة في 24 يناير 2024
السجن لأكثر من 37 عامًا في انتظار أمريكي متهم بقتل وكراهية المسلمين بتكساس

يواجه رجل أمريكي السجن لمدة تزيد عن 37 عامًا في جريمة قتل وكراهية للمسلمين وقعت في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية في 24 ديسمبر 2015.

واعترف المتهم، أنتوني باز توريس، البالغ من العمر 38 عامًا، بالذنب في خمس تهم جنائية تتعلق بالقتل والكراهية والعنصرية أمام المحكمة الفدرالية.

ووفقًا للوثائق المقدمة للمحكمة، قام توريس بإطلاق النار في متجر لبيع الإطارات بعد أيام قليلة من زيارته للمتجر وإدلائه بتصريحات معادية للمسلمين، حيث تعهد بالعودة، وبعد أيام قليلة، عاد واستفسر من الزبائن عما إذا كانوا مسلمين، ثم فتح النار عليهم وعلى الموظفين، مما أسفر عن مقتل شخص بريء وإصابة أربعة آخرين.

وأكدت ليا سايمونتون، المدعية العامة للمنطقة الشمالية في وزارة العدل الأمريكية، أن توريس استهدف المتجر بسبب الدين، وأن أفعاله تسببت في مقتل شخص بريء وإصابة آخرين.

وأشارت إلى أن المتهم محتجز لدى السلطات الأمنية، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد المحاكمة النهائية لإصدار العقوبة في 24 يناير 2024.

مدينة دالاس الأمريكية

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