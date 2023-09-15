السجن لأكثر من 37 عامًا في انتظار أمريكي متهم بقتل وكراهية المسلمين بتكساس

ووفقًا للوثائق المقدمة للمحكمة، قام توريس بإطلاق النار في متجر لبيع الإطارات بعد أيام قليلة من زيارته للمتجر وإدلائه بتصريحات معادية للمسلمين، حيث تعهد بالعودة، وبعد أيام قليلة، عاد واستفسر من الزبائن عما إذا كانوا مسلمين، ثم فتح النار عليهم وعلى الموظفين، مما أسفر عن مقتل شخص بريء وإصابة أربعة آخرين.