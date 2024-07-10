الحياة تبدأ بعد الستين.. هذا ما حدث مع قاضية تريد العودة للعمل بعمر 97 عامًا

الحياة تبدأ بعد العام الستين لبعض الناس، كما حدث لهذه القاضية الأمريكية، التي استمرت بالعمل لمدة 36 وثلاثين عامًا بعد الستين، حتى أوقفها حُكم محكمة أمريكية العام الماضي وهي بعمر 96 عامًا، ورغم ذلك لم تتوقف المرأة.