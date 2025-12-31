بعد عقد من الغموض.. بدء أحدث عملية بحث عن طائرة "ماليزيا إيرلاينز" المفقودة

بدأت اليوم الأربعاء، عملية بحث جديدة في أعماق المحيط الهندي عن طائرة الرحلة MH370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية (ماليزيا إيرلاينز)، التي فُقدت منذ أكثر من عشر سنوات وعلى متنها 239 شخصًا، ما يحيي واحدة من أكثر القضايا غموضًا في تاريخ الطيران المدني.