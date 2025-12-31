بعد عقد من الغموض.. بدء أحدث عملية بحث عن طائرة "ماليزيا إيرلاينز" المفقودة

بدأت اليوم الأربعاء، عملية بحث جديدة في أعماق المحيط الهندي عن طائرة الرحلة MH370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية (ماليزيا إيرلاينز)، التي فُقدت منذ أكثر من عشر سنوات وعلى متنها 239 شخصًا، ما يحيي واحدة من أكثر القضايا غموضًا في تاريخ الطيران المدني.
وأعلنت وزارة النقل الماليزية أن سفينة البحث "أرمادا 86 05" وصلت إلى موقع محدد في المحيط، ترافقها غواصتان ذاتيتا القيادة، للقيام بأعمال المسح تحت سطح البحر في محاولة لتحديد موقع حطام الطائرة.
وكانت الطائرة قد اختفت عن شاشات الرادار بعد وقت قصير من إقلاعها من كوالالمبور متجهة إلى بكين في 8 مارس 2014، ومنذ ذلك الحين لم يُعرف مصيرها بدقة رغم جهود البحث الدولية السابقة.