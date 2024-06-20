تفاعلات مدمرة.. خطر يهدّد طبقة الأوزون والسبب أقمار "ماسك"!

يشار إلى أن شركة "سبيس إكس" تمتلك أكثر من 6000 قمر صناعي في الفضاء، ولا تزال تسعى لإطلاق المزيد من الأقمار لبثّ الإنترنت، في ظلّ تزايد الطلب على الإنترنت الفضائي الذي يحتاج لإطلاق أقمار صناعية صغيرة؛ حيث بات لديها أكثر من 12 ألف إذن لإطلاق أقمار صناعية.