رسائل مسربة: وزير الصحة البريطاني السابق تعمّد بثّ الذعر من كورونا حول العالم

كشفت رسائل "واتساب" مسربة في بريطانيا، طريقة تعامل وزارة الصحة في البلاد، مع وباء كورونا، وكيف كان الوزير المسؤول على القطاع مات هانكوك، يسعى عن عمد إلى إخافة الناس وبث الفزع بينهم، حتى يمتثلوا لإجراءات الوقاية من "كوفيد-19".
وأماطت صحيفة "ديلي تيليغراف" البريطانية، اللثام عن أكثر من 100 ألف رسالة جرى تبادلها عبر منصة "واتساب"، وبعضها لـ"هانكوك" الذي تولى وزارة الصحة في بريطانيا بين يوليو 2018 ويونيو 2021.
وتبرز هذه الرسائل المسربة طريقة تباحث كبار المسؤولين في بريطانيا بشأن الفيروس الذي ظهر في الصين أواخر 2019، ثم تحول إلى وباء عالمي أحدث أزمة غير مسبوقة على مختلف الصعد.
أما صحيفة "الغارديان"، فقد كشفت أن الرسائل التي تم تسريبها، وسط ضجة كبرى، تحدد 5 أمور بارزة في فترة الجائحة.
ووفق "سكاي نيوز عربية" بعث سيمون كيس، وهو الرئيس الحالي لهيئة الخدمة المدنية في بريطانيا، رسالة إلى وزير الصحة، وقتئذ، يقول فيها: إن التوعية الصحية تحتاج لأن يتحدث شخص يتمتع بالثقة إلى الناس، بعيدًا عن الشخصيات الوطنية التي لا تحظى بالثقة مثل رئيس الوزراء الذي كان يتولى المنصب بـ"داونينغ ستريت" في تلك الفترة، بحسب قوله.
وجرت تلك المحادثة بين وزير الصحة في ذلك التوقيت وسيمون كيس، في 30 أكتوبر 2020، وتركز الحديث في تلك الفترة عن زيادة قدرات إجراء الفحوص في البلاد من أجل تطويق انتشار مرض "كوفيد-19".
وقال "هانكوك" لمعاونيه إنه أراد أن يبث الرعب في نفوس الجميع حتى يضمن الامتثال لقيود الوقاية من كورونا؛ مثل التباعد ونحو ذلك.
وبعد ذلك، تطرق الوزير وآخرون إلى كيفية الاستفادة من الإعلان عن متحورات الفيروس مثل "ألفا" و"كنت" لأجل إخافة الناس إلى أقصى حد.