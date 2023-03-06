رسائل مسربة: وزير الصحة البريطاني السابق تعمّد بثّ الذعر من كورونا حول العالم

ووفق "سكاي نيوز عربية" بعث سيمون كيس، وهو الرئيس الحالي لهيئة الخدمة المدنية في بريطانيا، رسالة إلى وزير الصحة، وقتئذ، يقول فيها: إن التوعية الصحية تحتاج لأن يتحدث شخص يتمتع بالثقة إلى الناس، بعيدًا عن الشخصيات الوطنية التي لا تحظى بالثقة مثل رئيس الوزراء الذي كان يتولى المنصب بـ"داونينغ ستريت" في تلك الفترة، بحسب قوله.