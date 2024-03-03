أزمة الكاكاو.. توقعات بارتفاع أسعار الشوكولاتة لمستويات قياسية

وتتأثر شركات تصنيع الشوكولاتة بشكل كبير بارتفاع أسعار الكاكاو، ومن المتوقع أن تتخذ هذه الشركات إجراءات لمواجهة هذا التحدي؛ بما في ذلك رفع أسعار المنتجات وتقليص حجمها، وقد تميل الشركات أيضًا إلى إنتاج شوكولاتة تحتوي على فواكه أو مكسرات بدلًا من الشوكولاتة النقية لتخفيض التكاليف.