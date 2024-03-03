أزمة الكاكاو.. توقعات بارتفاع أسعار الشوكولاتة لمستويات قياسية

يشهد العالم ارتفاعًا قياسيًّا في أسعار الكاكاو بنسبة 200% على أساس سنوي؛ حيث ارتفع سعر الطن إلى 7375 دولارًا مقابل 2490 دولارًا قبل عام بارتفاع بلغ 196%.
وتعود أسباب ارتفاع أسعار الكاكاو إلى مشاكل في الإمداد ونتيجة الأحوال الجوية السيئة؛ حيث تتأثر كوت ديفوار وغانا، اللتيْن تنتجان ثلثي محصول العالم من الكاكاو، وتتوقع المنظمة الدولية للكاكاو انخفاض كميات المحصول العالمي بنسبة 11% خلال العام الجاري.
وتتأثر شركات تصنيع الشوكولاتة بشكل كبير بارتفاع أسعار الكاكاو، ومن المتوقع أن تتخذ هذه الشركات إجراءات لمواجهة هذا التحدي؛ بما في ذلك رفع أسعار المنتجات وتقليص حجمها، وقد تميل الشركات أيضًا إلى إنتاج شوكولاتة تحتوي على فواكه أو مكسرات بدلًا من الشوكولاتة النقية لتخفيض التكاليف.
كما تواجه بعض كبرى شركات إنتاج الشوكولاتة ضغوطًا وتراجعًا في الأرباح؛ مما يدفعها إلى تخفيض العمالة للتكيف مع الظروف الصعبة.