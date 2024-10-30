"آمل ألا ينفجر البيجر الخاص بك".. تعليق يدفع "سي.إن.إن" للاعتذار وطرد معلق سياسي بعد إهانة صحفي مسلم

وأصدرت "سي.إن.إن" بيانًا منفصلًا قالت فيه: "لا مجال للعنصرية أو التعصب في شبكتنا. نهدف إلى تعزيز المحادثات والنقاشات المدروسة، بما في ذلك بين الأشخاص الذين يختلفون مع بعضهم البعض بشدة؛ لكننا لن نسمح بإهانة الضيوف، أو تجاوز حدود اللباقة. لن نرحّب بعودة رايان غيردوسكي إلى شبكتنا".