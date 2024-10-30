"آمل ألا ينفجر البيجر الخاص بك".. تعليق يدفع "سي.إن.إن" للاعتذار وطرد معلق سياسي بعد إهانة صحفي مسلم
وجّهت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية اعتذارًا للصحفي الأمريكي المسلم، مهدي حسن، و"حظرت" المحلل السياسي ريان غيردوسكي من الظهور على شاشتها بعد مشادة كلامية حادة خلال بث مباشر.
وحسب موقع "الحرة"، كانت المذيعة آبي فيليب تستضيف نقاشًا عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقضايا تتعلق بها داخليًّا وخارجيًّا.
وخلال النقاش الذي دار مساء الاثنين، وجّه "غيردوسكي"، وهو مؤيد للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، كلامه لـ"حسن" وقال له: "حسنًا، آمل ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك"؛ وذلك ردًّا على دفاع "حسن" عن العرب والفلسطينيين.
ونشر الموقع جزءًا مما دار في الحوار:
- غيردوسكي: لقد تم وصفك بأنك مُعَاد للسامية أكثر من أي شخص آخر على هذه الطاولة.
- حسن: (الوصف جاء) منك أنت.
- غيردوسكي: لا، أنا لم أصفك قط بأنك معاد للسامية.
- حسن: أنا مؤيد للفلسطينيين، أنا معتاد على ذلك.
- غيردوسكي: حسنًا، أتمنى ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك.
- حسن (مندهشًا): هل قلت للتوِّ إنه يجب أن أموت؟
- غيردوسكي: لا.
- حسن: هل قلت للتوّ إنه يجب قتلي في بث تلفزيوني مباشر على "سي.إن.إن"؟
- غيردوسكي: لا، لم أقل ذلك.
وحاولت المذيعة "فيليب" السيطرة على الحوار، وأشارت إلى أن "غيردوسكي" "تخطى الخطوط الحمراء"، واعتذرت لـ"حسن"، وانتقلت إلى فاصل قصير.
طرد "غيردوسكي" ورفض "حسن" استكمال الحوار
وبعد استئناف البرنامج، أكدت المذيعة الأمريكية، أن المنصة لا تدعم العبارات العنصرية، ووجهت اعتذارًا لـ"حسن" والمشاهدين.
وبعد الفاصل، لم يظهر الضيف الأمريكي المسلم مرة أخرى؛ مما أدى إلى تكهنات بأن القناة طلبت منه ألا يعود.
"لم نطلب من مهدي ألا يعود"
وفي مقطع فيديو على منصة "إكس"، قالت فيليب: "لم نطلب من مهدي ألا يعود. في الواقع، أردنا حقًّا أن يعود ويكمل البرنامج، لأنه كان لدينا الكثير لنتحدث عنه معه، ونأمل حقًّا أن ينضم إلينا مرة أخرى قريبًا".
لم يعلق "حسن" بعدُ على الحادث؛ لكنه أعاد نشر بيان فيليب على ذات المنصة..
وشاهد عشرات الملايين عبر الإنترنت هذا التعليق، الذي تضمن إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أجهزة الاتصال اللاسلكية (البيجر) التابعة لجماعة "حزب الله" اللبنانية.
لن نرحّب بعودة "غيردوسكي" إلى شبكتنا
وأصدرت "سي.إن.إن" بيانًا منفصلًا قالت فيه: "لا مجال للعنصرية أو التعصب في شبكتنا. نهدف إلى تعزيز المحادثات والنقاشات المدروسة، بما في ذلك بين الأشخاص الذين يختلفون مع بعضهم البعض بشدة؛ لكننا لن نسمح بإهانة الضيوف، أو تجاوز حدود اللباقة. لن نرحّب بعودة رايان غيردوسكي إلى شبكتنا".
واعتذر "غيردوسكي" عن تعليقه على الهواء مباشرة، لكنه دافع عن نفسه أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا إنها "كانت مزحة".
وقال: "يمكنك البقاء على (سي.إن.إن) إذا اتهمت كل جمهوري بغير حق بأنه نازي، لا يستطيع المرء فيما يبدو الظهور على (سي.إن.إن) إذا ألقى مزحة".
وكان "حسن" يقدم "مهدي حسن شو"، وهو برنامج ليبرالي شهير لمدة ثلاث سنوات على قناة "إم.إس.إن. بي.سي"؛ لكنه ألغي في نوفمبر الماضي؛ مما أثار ردود فعل غاضبة.
وفي فبراير الماضي، أطلق "حسن" شركته الإعلامية الرقمية الخاصة.