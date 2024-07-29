سقطت أمام الركاب.. هذا ما حدث لراكبة على متن طائرة أسترالية

توفيت امرأة، صباح اليوم الاثنين، أثناء رحلة على متن طائرة خطوط فيرجن أستراليا، وكانت الطائرة متوجهة من بريسبان إلى ملبورن، حين حدثت الوفاة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة الساعة 9.30 صباح اليوم (الاثنين)، حين سقطت الراكبة فاقدة الوعي على متن طائرة فيرجن أستراليا.
وقام طاقم الطائرة بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمرأة؛ فيما تم منح الطائرة أولوية الهبوط في مطار تولامارين بملبورن الساعة 10.15 صباحًا؛ حيث كانت أطقم الطوارئ تنتظر على المدرج لمساعدة المرأة.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل أستراليا" عن متحدث باسم فيرجن أستراليا: "أنه تم إنزال الراكبة من الطائرة ولكن للأسف توفيت لاحقًا".
وحسب الصحيفة، لا تتعامل الشرطة الأسترالية مع أي شبهة جنائية في وفاة الراكبة، وسيقوم الطبيب الشرعي بإعداد تقرير طبي.