"إيرباص" تواجه خللًا في هياكل طائرات A320 وتأخيرًا في التسليم

ووفق "رويترز"، سلّمت "إيرباص" 72 طائرة خلال نوفمبر، وهو رقم دون التوقعات، ليرتفع إجمالي الطائرات المسلّمة منذ بداية العام إلى 657 طائرة، في حين تستهدف الشركة تسليم نحو 820 طائرة بحلول نهاية 2025، ما يتطلب تحقيق أداء قياسي يتجاوز 160 طائرة في ديسمبر وحده، وهو ما لم يتحقق سابقًا إلا بتسليم 138 طائرة في ديسمبر 2019.