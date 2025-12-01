"إيرباص" تواجه خللًا في هياكل طائرات A320 وتأخيرًا في التسليم

كشفت مصادر في قطاع الطيران، الاثنين، عن اكتشاف شركة "إيرباص" مشكلة في الجودة الصناعية تؤثر على ألواح هيكل عدد من طائرات عائلة A320، ما تسبب في تأخير بعض عمليات التسليم.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن الخلل الإنتاجي لم يؤثر حتى الآن على الطائرات التي دخلت الخدمة، ولم تُدلِ الشركة بأي تعليق رسمي حتى اللحظة، كما لم يتم تحديد مصدر المشكلة بدقة.
وتزامن الكشف عن هذه الأنباء مع سعي "إيرباص" المكثف لتحقيق أهداف التسليم المرتفعة لهذا العام، في وقت تواجه فيه أيضًا تحديات تقنية أخرى، منها استدعاء طائرات بسبب خلل برمجي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأشار مصدر مطّلع إلى أن بعض عمليات التسليم تأثرت بالفعل، دون تأكيدات رسمية حول العدد أو المدة الزمنية للتأخير.
ووفق "رويترز"، سلّمت "إيرباص" 72 طائرة خلال نوفمبر، وهو رقم دون التوقعات، ليرتفع إجمالي الطائرات المسلّمة منذ بداية العام إلى 657 طائرة، في حين تستهدف الشركة تسليم نحو 820 طائرة بحلول نهاية 2025، ما يتطلب تحقيق أداء قياسي يتجاوز 160 طائرة في ديسمبر وحده، وهو ما لم يتحقق سابقًا إلا بتسليم 138 طائرة في ديسمبر 2019.