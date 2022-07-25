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امرأة تطلق أعيرة نارية عدة في مطار بـ"تكساس الأمريكية"

الشرطة احتجزتها.. وتم إيقاف جميع الرحلات
امرأة تطلق أعيرة نارية عدة في مطار بـ"تكساس الأمريكية"
ولاية تكساس الأمريكية
سبق
سبق

قالت شرطة مدينة دالاس الأمريكية إن امرأة أطلقت أعيرة نارية عدة في الهواء في مطار دالاس في ولاية تكساس قبل أن تطلق الشرطة النار عليها وتحتجزها، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتفصيلاً، قال إيدي غارسيا، قائد شرطة دالاس: إن الحادث بدأ في نحو الساعة الـ11 صباحًا بالتوقيت المحلي عندما وصلت امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا إلى المطار، وعندما خرجت من الحمام كانت ترتدي سترة بغطاء للرأس، ثم أخرجت سلاحًا ناريًّا، وبدأت في إطلاق النار.

وذكر أن ضابطًا أطلق عليها النار في أسفل جسمها، وتم احتجازها وهي في المستشفى. مؤكدًا أنه لم يُصَب أي شخص آخر نتيجة إطلاق النار.

وأفاد بيان لشركة "ساوث ويست إيرلاينز"، الناقل في المطار، بأنه تم "مؤقتًا إيقاف جميع الرحلات المغادرة والقادمة إلى المطار، بانتظار الحصول على معلومات إضافية من السلطات".

ولاية تكساس الأمريكية
إطلاق النار
مدينة دالاس الأمريكية
مطار دالاس

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