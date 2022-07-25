امرأة تطلق أعيرة نارية عدة في مطار بـ"تكساس الأمريكية"

وتفصيلاً، قال إيدي غارسيا، قائد شرطة دالاس: إن الحادث بدأ في نحو الساعة الـ11 صباحًا بالتوقيت المحلي عندما وصلت امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا إلى المطار، وعندما خرجت من الحمام كانت ترتدي سترة بغطاء للرأس، ثم أخرجت سلاحًا ناريًّا، وبدأت في إطلاق النار.