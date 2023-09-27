بدأت باللعب وانتهت بسيارات الإسعاف.. شاهد ما حدث لركاب لعبة ملاهٍ في كندا

كان سبنسر باركهاوس، 11 عامًا، وشقيقته ماكنزي 15 عامًا، من بين الركاب الذين علقوا، وقالا إنه عندما توقفت اللعبة لأول مرة، افترضا أن ذلك كان جزءًا من الحماس الذي يتخلل التجربة؛ لكنهما أدركا أن هناك خطأ ما عندما تواجدت سيارات الإسعاف في المكان.