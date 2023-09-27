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بدأت باللعب وانتهت بسيارات الإسعاف.. شاهد ما حدث لركاب لعبة ملاهٍ في كندا
حالة ذعر ورعب استمرت لـ30 دقيقة تقريبًا عاشها الناس في متنزه ترفيهي بكندا؛ حيث أدى تعطل لعبة ملاهٍ إلى بقائهم معلّقين في الجو رأسًا على عقب.
وقال مسؤولو مدينة الملاهي إن اللعبة انقلبت مع وجود أشخاص على متنها؛ فيما تدخّل موظفو الصيانة لإنقاذ الموقف.
وأبلغ شخصان عن ألم في الصدر، وتَلَقيا الرعاية الطبية اللازمة في مكان الحادث، حسب "سكاي نيوز عربية".
كان سبنسر باركهاوس، 11 عامًا، وشقيقته ماكنزي 15 عامًا، من بين الركاب الذين علقوا، وقالا إنه عندما توقفت اللعبة لأول مرة، افترضا أن ذلك كان جزءًا من الحماس الذي يتخلل التجربة؛ لكنهما أدركا أن هناك خطأ ما عندما تواجدت سيارات الإسعاف في المكان.