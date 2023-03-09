زلزال بقوة 5.5 درجات قبالة سواحل كامتشاتكا

ووفقًا له، تم في الساعة 04:10 من يوم الخميس بالتوقيت المحلي (الأربعاء 19:10 بتوقيت موسكو)، تسجيل وقوع زلزال قوته 5.5 درجات في البحر بالقرب من الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا.