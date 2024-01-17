تايلاند.. انفجار بمصنع للألعاب النارية يودي بحياة 18

أودى انفجارٌ وقع بمصنع للألعاب النارية في وسط تايلاند، اليوم "الأربعاء"، بحياة ما لا يقل عن 18 شخصًا؛ بحسب ما أفاد أحد رجال الإنقاذ في موقع الحادث.
وأوضحت الشرطة أن السلطات ما زالت تتحقّق من الحصيلة الرسمية للضحايا؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانبه قال الضابط في الشرطة "ثيرابوج راوانجبان": "سقط ضحايا، ونتحقّق من عددهم.. لا نرى أضرارًا أخرى في المنازل، أو في أوساط السكان الذين يعيشون على مقربة من الموقع".
وأظهرت صورٌ نشرها جهاز الإنقاذ المحلي، حطامًا معدنيًّا على الأرض، وسط تصاعد لأعمدة الدخان الكثيف.
ولم تتّضح أسباب وقوع الانفجار.