تايلاند.. انفجار بمصنع للألعاب النارية يودي بحياة 18

من جانبه قال الضابط في الشرطة "ثيرابوج راوانجبان": "سقط ضحايا، ونتحقّق من عددهم.. لا نرى أضرارًا أخرى في المنازل، أو في أوساط السكان الذين يعيشون على مقربة من الموقع".