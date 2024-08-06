في الذكرى الـ 79 لإلقائها.. مأساة "قنبلة" غيرت مجرى التاريخ وقفزت باليابان لصدارة العالم المتقدم

ومن أجل استذكار واقعة القنبلة الذرية عام 1945م، التي حدثت خلال الحرب العالمية الثانية، عندما ألقت الولايات المتحدة الأمريكية القنبلة الذرية الأولى في العالم فوق مدينة هيروشيما اليابانية في مثل هذا اليوم 6 آب (أغسطس) من عام 1945، ولتعريف جميع الأجيال بما حدث لهم بهذه المأساة الإنسانية، وضعت اليابان بقايا القصف الذري بمتحف هيروشيما التذكاري للسلام، حيث يعرض المأساة التي عانت منها اليابان في ذلك الوقت، وينقل الواقع الذي كان مدمراً حينها.