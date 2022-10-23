الأردن.. السجن 12 عامًا لأب قتل رضيعته لأغرب سبب

لا نية للقتل

وكانت المحكمة قد أشارت في قرارها أن نية المتهم لم تكن قتل ابنته الرضيعة لأنه لم يستخدم فيها أدوات حادة وقاتلة، بدليل محاولة إسعافها وتقديم الإسعافات الأولية ومن ثم إسعافها للمستشفى، فاستدلت المحكمة إلى أن هذه الأفعال لا تشكل جناية الضرب المفضي للموت، ورأت أن محاولة المتهم إيقاظها بالضرب في بعض أجزاء جسمها لا تمثل جريمة هتك عرض بل من أجل إيقاظها، لاستعادة وعيها ونفسها.