أزمة أوروبية تتسبّب في تخفيض سعر الغاز وزيادة تكلفة نقله

يعد الغاز الطبيعي أمرًا بالغ الأهمية لاحتياجات الطاقة الأوروبية في فصل الشتاء، وقد خفّضت روسيا إمداداتها من الغاز نتيجة للحرب في أوكرانيا.
تقوم الولايات المتحدة بتصدير مزيدٍ من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا والتخفيضات التي تم إجراؤها على تلك الإمدادات قبل الشتاء، لكن هناك تراكم للسفن الناقلة في انتظار التفريغ في الموانئ مع عدم قدرة البنية التحتية الأوروبية على التعامل مع زيادة الشحنات.
وفقًا لـ MarineTraffic، (مارين ترافيك) هناك 60 ناقلة متوقفة عن العمل أو تبحر ببطء حول شمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وشبه الجزيرة الأيبيرية.
إحدى هذه الناقلات ترسو في قناة السويس، بجانب ثماني سفن جاءت من الولايات المتحدة في طريقها إلى ميناء هويلفا الإسباني.