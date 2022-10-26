أزمة أوروبية تتسبّب في تخفيض سعر الغاز وزيادة تكلفة نقله

تقوم الولايات المتحدة بتصدير مزيدٍ من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا والتخفيضات التي تم إجراؤها على تلك الإمدادات قبل الشتاء، لكن هناك تراكم للسفن الناقلة في انتظار التفريغ في الموانئ مع عدم قدرة البنية التحتية الأوروبية على التعامل مع زيادة الشحنات.