"مرحبًا".. قصة رسالة نصية من شخص غريب كلّفت البعض ملايين الدولارات

نستخدم كلمة "مرحبًا" مرات عديدة على مدار يومنا، فهي لا غنى عنها عند القيام بأي تعاملات؛ لكن أحيانًا قد تكون تلك الكلمة مجرد بداية لعملية احتيال قد تكلف الشخص الملايين من الدولارات.