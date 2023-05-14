"مرحبًا".. قصة رسالة نصية من شخص غريب كلّفت البعض ملايين الدولارات

نستخدم كلمة "مرحبًا" مرات عديدة على مدار يومنا، فهي لا غنى عنها عند القيام بأي تعاملات؛ لكن أحيانًا قد تكون تلك الكلمة مجرد بداية لعملية احتيال قد تكلف الشخص الملايين من الدولارات.
يتلقى الأشخاص رسائل عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص غرباء، وعادة ما يتجاهلون تلك الرسائل؛ لكن أحيانًا الاستجابة تكون البداية للسقوط في مخطط احتيالي.
وتسرد قناة "CNBC" بالعربية، قصة شخصين تعرضوا للاحتيال بسبب محادثة بدأت بكلمة "مرحبًا"، وسرعان ما تطورت العلاقة بين الضحية والجاني إلى صداقة ثم علاقة رومانسية.
تَعَرض شخص يدعى "كيمي" لعملية احتيال رومانسي تُعرف باسم "pig butchering"، وهو مصطلح يأتي من فكرة تسمين الضحايا أولًا بالإطراء ثم الارتباط الزائف بهم قبل سرقة أموالهم، وخسر "كيمي" على إثر تلك العملية 120 ألف دولار.
كما تعرض شخص آخر يدعى "دينيس" -في الوقت نفسه الذي تعرض فيه كيمي لمخطط الاحتيال- لعملية احتيال رومانسي، فَقَد بسببها نصف مليون دولار.
وعادة ما يتجاهل الأشخاص الرسائل المرسلة من المحتالين؛ لكن في حالة استجاباتهم، يتحرك هؤلاء المحتالون لتكوين علاقة معهم.
وغالبًا ما يعتمد هؤلاء المحتالون على أسلوب يزعمون من خلاله أنهم أثرياء ويستعرضون أسلوب حياتهم الفخم لتكوين علاقة عاطفية مع الضحايا.
من المحتمل أن يستغرق تنفيذ عملية الاحتيال عدة أسابيع أو بضعة أشهر.
"مات فريدمان" هو الرئيس التنفيذي لـ"Mekong Club"، وهي منظمة مقرها هونغ كونغ تعمل مع الشركات لمحاربة العبودية الحديثة، قال لـCNBC: إن المرحلة الثالثة في هذا المخطط تكون عرض المحتالين على الضحايا طرقًا لتعلم كيفية تداول العملات المشفرة.
وتدير شبكات المحتالين منصات تداول زائفة، ويتم من خلالها تعليم هؤلاء الضحايا كيفية التداول، مع وجود بورصات وهمية تُظهر أرباحًا غير موجودة بنسبة تصل إلى 20%.
وعندما يحاول الضحية سحب الأموال تُغلق البورصات الزائفة الحسابات وتطلب الدفع، ويتسبب ذعر الضحايا من جهة وتشجيع المحتالين من جهة أخرى في أن يرسل الضحايا القليل من المال المتبقي لديهم.
وبعد فترة قصيرة يتم حظر الضحية من قِبَل تلك المنصات وأصدقاء الضحية المزعومين.
قد يستغرق الأمر من الضحية بضعة أسابيع لاستيعاب أنهم تعرضوا للخداع، وفترة أطول للاعتراف بما حدث لهم.
وأكد خبراء لـCNBC، أنه عادة لا يكون المحتالون عبر الهاتف هم المستفيدون الحقيقيون من العملية، رغم أنهم في بعض الأحيان يحصلون على حفنة من العائدات.
وفي أغلب الأحيان يتم تهريب هؤلاء المحتالين إلى كمبوديا أو ولاوس أو ميانمار للعمل مع شبكات احتيال.
وأقرت جهات إنفاذ القانون والمدعون العامون، بأن مخطط الاحتيال "pig butchering" يمثل مشكلة، مؤكدين للضحايا أنهم غير قادرين على المساعدة إلى حد كبير.
وبلغ إجمالي الخسائر الأمريكية من مخططات الاحتيال الاستثماري 3.3 مليارات دولار العام الماضي؛ وفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالية.
وتمكنت أمريكا من مصادرة 112 مليون دولار فقط من هذا المبلغ.