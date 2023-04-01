"أوقاف" الكويت للأئمة: ممنوع القراءة من المصحف أو الهاتف في الصلوات

حظرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت على أئمة مساجد، القراءة من المصحف أو الهاتف أثناء أداء الصلوات المفروضة، فيما دعتهم إلى مراجعة المحفوظات من القرآن الكريم بشكل جيد قبل أدائها في صلاة التراويح والقيام، والقراءة من الحفظ قدر الإمكان فيها، مع الاهتمام بالدور الدعوي والتوجيهي للإمام.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، ففي تعميم وجهه وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد بالتكليف صلاح الشلاحي، إلى الأئمة في شأن صلاة التراويح ونشاطات شهر رمضان المبارك، فقد دعاهم إلى أداء دورهم المنوط بهم في الشهر الفضيل، وبذل أقصى الجهد في سبيل أداء رسالة المسجد.
وشدد على عدم الإخلال في أداء صلاة التراويح بحيث تكون القراءة كحد أدنى لا تقل عن ثلث وجه من القرآن الكريم، ويراعى في الزيادة عن هذا الحد حال المصلين، بالإضافة إلى الحرص على البعد عن الاعتداء في القراءة والدعاء، برفع الصوت أو الصريخ أو التلحين والتمطيط الذي يذهب بأحكام التجويد.