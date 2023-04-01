"أوقاف" الكويت للأئمة: ممنوع القراءة من المصحف أو الهاتف في الصلوات

وشدد على عدم الإخلال في أداء صلاة التراويح بحيث تكون القراءة كحد أدنى لا تقل عن ثلث وجه من القرآن الكريم، ويراعى في الزيادة عن هذا الحد حال المصلين، بالإضافة إلى الحرص على البعد عن الاعتداء في القراءة والدعاء، برفع الصوت أو الصريخ أو التلحين والتمطيط الذي يذهب بأحكام التجويد.