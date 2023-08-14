ليس آمنًا كما يظن كثيرون.. لماذا يجب أن يكون "القفز في الماء" الملاذ الأخير للهروب من الحرائق؟

وشددوا على ضرورة أن يبذل الناس كل ما في وسعهم للخروج من منطقة الحريق بدلًا من النزول في الماء؛ مؤكدين أنه حتى لو كان شخص مغمورًا بالمياه، ومحميًّا من ألسنة اللهب المشتعلة؛ فإنه لا يزال معرضًا لخطر الجمر المتساقط من السماء؛ ناهيك عن صعوبة التنفس وخطر الموت اختناقًا جراء الأدخنة.