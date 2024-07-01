"خطير للغاية".. حقائق مرعبة عن إعصار بيريل الذي يضرب أمريكا

كتب جون كانغيالوسي، خبير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأعاصير، في تقرير الجمعة: إنه "لم يكن هناك سوى عدد قليل من العواصف في التاريخ، التي تشكلت فوق وسط أو شرق المحيط الأطلسي الاستوائي في وقت مبكر من العام".