بعد إدانة "إكس".. البيت الأبيض ينشئ حسابات في منصة "ثريدز"

أطلق البيت الأبيض حسابات على منصة وسائل التواصل الاجتماعي "ثريدز- Threads" للرئيس جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس، بالإضافة إلى السيدة الأولى جيل بايدن.
وتم إنشاء حسابات على منصة ثريدز، المنافسة لمنصة إكس (تويتر)، بعد أن أدان البيت الأبيض في الأسبوع الماضي منشورًا لإيلون ماسك ومنصة إكس؛ بسبب محتواه الذي وُصف بالمعادي للسامية.
وصرّح مسؤول في البيت الأبيض بأنه لا ينبغي الربط بين إدانة البيت الأبيض لمنصة إكس وحسابات المسؤولين الأمريكيين على منصة "ثريدز" المنافسة؛ مشيرًا إلى أن قرار فتح حسابات على عدة منصات اجتماعية أخرى؛ تم اتخاذه منذ عدة أسابيع.