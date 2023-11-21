بعد إدانة "إكس".. البيت الأبيض ينشئ حسابات في منصة "ثريدز"

وصرّح مسؤول في البيت الأبيض بأنه لا ينبغي الربط بين إدانة البيت الأبيض لمنصة إكس وحسابات المسؤولين الأمريكيين على منصة "ثريدز" المنافسة؛ مشيرًا إلى أن قرار فتح حسابات على عدة منصات اجتماعية أخرى؛ تم اتخاذه منذ عدة أسابيع.