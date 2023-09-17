تَسبب بها طائر.. شاهد لحظة تحطم طائرة مقاتلة والتسبب في مأساة لأسرة إيطالية

وفي اللحظة التالية، نشاهد السيارات على الطريق القريب من العرض الجوي، ثم نشاهد اللحظة الدرامية التي يخرج فيها الطيار قبل أن تسقط الطائرة على الأرض وتنفجر في صورة كرة نارية.