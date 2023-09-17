تَسبب بها طائر.. شاهد لحظة تحطم طائرة مقاتلة والتسبب في مأساة لأسرة إيطالية
تَسبب اصطدام طائر بمقدمة طائرة مقاتلة، في مأساة لأسرة إيطالية، حين سقطت الطائرة واصطدمت بسيارة؛ مما تَسَبب في مقتل طفلة وتعرض شقيقها لحروق؛ بينما نجا الوالدان.
وحسب صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية، فقد وقع الحادث اليوم الأحد بالقرب من قاعدة جوية في مدينة تورينو شمالي غرب إيطاليا؛ وذلك أثناء عرض جوي للاحتفال بالذكرى المئوية لإنشاء القوات الجوية الإيطالية.
وحسب الصحيفة، فقد التقط أحد المارة الذين تَجمعوا لمشاهدة العرض، اللحظات المروعة للطائرة المقاتلة وهي تسقط من السماء، وتتحول إلى كرة من النيران.
وفي الفيديو، تَظهر الطائرة وهي في تشكيل مع طائرات أخرى؛ لكنها تفقد ارتفاعها بعد ذلك بسرعة؛ بسبب اصطدامها بطائر حسب الصحيفة؛ بينما تبتعد الطائرات الأخرى عنها.
وفي اللحظة التالية، نشاهد السيارات على الطريق القريب من العرض الجوي، ثم نشاهد اللحظة الدرامية التي يخرج فيها الطيار قبل أن تسقط الطائرة على الأرض وتنفجر في صورة كرة نارية.
ونجا الطيار دون أن يصاب بأذى، وتم نقله إلى مستشفى قريب في تورينو؛ لكن المسعفين لم يتمكنوا من إنقاذ الطفلة التي كانت في السيارة.
وقال المسؤولون إن شقيقها أصيب أيضًا بجروح خطيرة في المأساة ونجا والداها سالمين؛ لكنهما عولجا من الصدمة.
وقدّم نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، تعازيه للأسرة؛ واصفًا ما حدث بـ"الحادث المروع".
كما أعرب وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو عن "تعازيه العميقة" حول هذه المأساة.
وتم إغلاق مطار تورينو القريب مؤقتًا بعد الحادث؛ للسماح لفريق العرض بالهبوط قبل إعادة فتحه لاحقًا، كما فتحت السلطات الإيطالية تحقيقًا حول الحادث.