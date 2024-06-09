ليست صدفة بل استعدادٌ.. دراسة: خلايا الدماغ "تتوقع المستقبل" أثناء النوم

ويقول عالم الأعصاب، كاليب كيمير: "يمكننا أن نرى هذه التغييرات الأخرى تحدث أثناء النوم، وعندما نعيد الحيوانات إلى البيئة مرة أخرى، يمكننا التحقق من أن هذه التغييرات تعكس حقًّا شيئًا تم تعلمه أثناء نومها".