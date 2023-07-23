بعد تأجيل وإلغاء 9900 رحلة في يوم واحد.. ما العلاقة بين رحلات الطيران وارتفاع الحرارة؟

سؤال قد يبدو غريبًا؛ لكن مع موجات الحر غير المسبوقة التي يشهدها العالم، قد يكون لهذا السؤال أكثر من مبرر؛ فقد تسبب تطرف المناخ هذا الصيف في الولايات المتحدة وحدها في تأخير ما يصل إلى 7700 رحلة، وإلغاء 2200 في يوم واحد، حسب "سكاي نيوز عربية".