في البحرين أم السعودية؟.. البحث عن كويتية تركها زوجها بالمطار وعاد لبلاده

تبحث الأجهزة الأمنية بالكويت عن مواطنة سافرت مع زوجها وابنها إلى البحرين، وأثناء عودتهم تركها في حمام المطار وغادر مع ابنه، زاعمًا أنها اختفت في السعودية.
وقالت صحيفة "المجلس" الإلكترونية على موقع "X": سافر مواطن كويتي مع زوجته المواطنة بصحبة ابنهما إلى البحرين ولدى عودتهما إلى الكويت ترك زوجته في حمام المطار وغادر مع ابنه.
وأخبر المواطن أشقاء الزوجة بأنها اختفت في السعودية، ولا يعلم عنها شيئًا، فقدّموا بلاغًا ضد الزوج.
وقد استدعت مباحث الكويت الزوج وكان في حالة "غير طبيعية"، واعترف بعد التحقيقات بأنه تركها داخل السعودية أثناء دخولها الحمام.
وبحسب الصحيفة، جرت اتصالات مع السلطات في السعودية لمعرفة مصير الزوجة وإعادتها للكويت، ويجري البحث عنها، وما زالت التحقيقات جاريه لمعرفة كل التفاصيل.