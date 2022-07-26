فيديو مروع.. شاهد رجلًا يواجه بقوة 4 لصوص حاولوا سرقة سيارته

أشاد كثيرون بشجاعة رجل وقوة دفاعه عن أسرته ومركبته، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلًا يظهر فيه رجل يقاتل 4 أشخاص حاولوا سرقة سيارة فيها عائلته في جنوب إفريقيا.
وحسب موقع "ذا ستار"، وقع الحادث في مدينة كليركسدورب بجنوب إفريقيا، وهي المدينة التي زاد فيها معدل الجريمة.
ويظهر الفيديو 4 أشخاص وهم يقتربون من سيارة دفع رباعي، فيما يقف صاحبها على بابها ويحمل ما يشبه السكين، ويحاول دفع السارقين وإبعادهم عنه.
وحاول السارقون ترهيب صاحب السيارة، لكنه ظل صامدًا طوال الوقت، كما حاول أحدهم فتح باب السيارة، لكن صاحبها أرغمه على التراجع.
وفي لحظة ما من الصراع القصير، فقد الرجل توازنه، إلا أنه تمكّن من النهوض سريعًا وواصل إحداث البلبلة والصخب، وهو ما جلب مزيدًا من الانتباه إلى ما يحدث.
وبعد محاولات عديدة غير مجدية أمام صلابة الرجل، ابتعد السارقون بهدوء عن المشهد وكأن شيئًا لم يحدث.
وكان لافتًا أن المارة شاهدوا ما حدث دون أن يحاولوا التدخل ومساعدة الرجل الذي يتعرض للسرقة، وهو ما انتقده مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، بينما أشاد آخرون بشجاعة الرجل وعدم تخليه عن عائلته لآخر لحظة.