عددهم 15 ألف جندي.. تقرير: ترامب يخطط لطرد جميع المتحولين جنسياً من الجيش الأمريكي

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن هذا المرسوم يمكن أن يوقعه ترامب، في اليوم الأول من ولايته الرئاسية 20 يناير 2025، وسيؤثر تقريباً على جميع الأشخاص المتحولين جنسياً في الجيش الأمريكي، الذين يجب أن يتم تسريحهم لأسباب طبية.