المريضة هي التي اقترحتها على الأطباء.. شريحة ثورية تزرع بالدماغ تعالج الصرع والوسواس القهري

بعدما كان الوسواس القهري يتحكّم في حياة آمبر بيرسون، التي كانت تغسل يديها حتى تنزفا، أو تعيد التحقّق عدة مرات من أنّ النوافذ مغلقة، أو تتناول الطعام بمفردها خوفاً من الإصابة بأي عدوى، باتت هذه التصرفات مجرّد ذكريات لها، بعد غرس شريحة بالدماغ تُعدّ ثورية في معالجة هذا الاضطراب النفسي.