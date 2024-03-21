الحكم الأول بقانون "السلامة عبر الإنترنت".. إرسال صور فاضحة على واتساب يقود رجلاً إلى السجن في بريطانيا

وتابعت: "تمامًا كما يمكن لأولئك الذين يرتكبون سلوكًا غير لائق في الواقع أن يتوقعوا مواجهة العواقب، يجب على الجناة الذين يسيؤون التصرف على الإنترنت، أن يعرفوا أن الاختباء في العام الافتراضي لا يحميهم من المتابعة القانونية".