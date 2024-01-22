بعد جراحة طويلة وشاقة.. شاهد ما أخرجه الأطباء من أحشاء امرأة في ألمانيا

اشتكت المريضة البالغة من العمر 24 عامًا إلى الطبيب بعد ظهور عدد من الأعراض غير العادية، بما في ذلك فقدان الوزن. وتم الكشف لاحقًا عن وجود نمو كبير جدًا في مبيضها، والذي كان مرتبطًا أيضًا بأمعائها والأنسجة الضامة، حينها قرر الأطباء إجراء عملية جراحية لها على الفور. وبعد إجراء طويل وشاق، نجح الأطباء في عيادة النساء الجامعية في ماغديبورغ بألمانيا في إزالة الورم.