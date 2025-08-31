بقانون جديد.. زعيم طالبان يحظر قصائد الغزل ويجرّم "المشاعر الزائفة"

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أصدر زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، قانونًا جديدًا بعنوان "تنظيم الأمسيات الشعرية"، يقضي بمنع نظم القصائد الغزلية، وتجريم التعبير عن "المشاعر الزائفة" أو "الحب المجازي"، ضمن سياسة تهدف إلى فرض رؤية الحركة المتشددة على الحياة الثقافية في أفغانستان.
وبحسب ما نشرته وزارة العدل الأفغانية، فإن القانون يُحظر بشكل صارم على الشعراء مدح الفتيات أو الشباب، أو الدعوة إلى إقامة علاقات أو صداقات، ويُلزمهم بتوجيه الشعر نحو تعزيز "العقيدة الإسلامية ووحدة الأمة"، والابتعاد عن ما وصفه بـ"الأفكار غير الإسلامية" كالديمقراطية والشيوعية والنسوية والقومية.
كما يمنع القانون الإساءة المباشرة أو غير المباشرة للشعائر الإسلامية أو السنة النبوية أو العلماء، ويمنع أي تعبير قد يُفهم كإساءة للمجتمعات أو القوميات أو اللغات المسلمة.
وأوعز آخوندزاده لوزارة الإعلام والثقافة بتشكيل لجان رقابية تضم ممثلين عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشورى العلماء، لمراقبة محتوى الأمسيات الشعرية، واختيار المشاركين، وفرض العقوبات على المخالفين.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات المتشددة التي تطبقها حركة طالبان، والتي دفعت العديد من المثقفين والكتّاب إلى مغادرة البلاد منذ عودتها إلى الحكم قبل أربعة أعوام، وسط انتقادات متزايدة بشأن تقييد حرية التعبير والفكر.