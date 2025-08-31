بقانون جديد.. زعيم طالبان يحظر قصائد الغزل ويجرّم "المشاعر الزائفة"

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أصدر زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، قانونًا جديدًا بعنوان "تنظيم الأمسيات الشعرية"، يقضي بمنع نظم القصائد الغزلية، وتجريم التعبير عن "المشاعر الزائفة" أو "الحب المجازي"، ضمن سياسة تهدف إلى فرض رؤية الحركة المتشددة على الحياة الثقافية في أفغانستان.