بسبب شاحنة.. مصرع وإصابة 41 شخصًا في حادث مروري مرعب بالمكسيك

وكانت الحافلة قد انطلقت من مدينة غوادالاخارا وكانت متجهة إلى لوس موتشيس في ولاية سينالوا التي تُعرف أيضًا بأنها أحد معاقل عصابات الإتجار بالمخدرات في المكسيك.