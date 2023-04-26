بدءاً من السبت المقبل.. الصين تلغي اختبار كوفيد للقادمين إليها

واستأنفت الحكومة الشهر الماضي إصدار جميع أنواع التأشيرات، في إطار مساعيها لإنعاش السياحة، إلا أنها احتفظت بمتطلب إجراء اختبار (بي سي آر) للركاب القادمين من بعض البلدان، وهو مطلب منع كثيراً من الزوّار من القدوم إليها.