بعد انتحار مراهق.. "تشات جي بي تي" تحت رقابة الأهل وإجراءات مشددة خلال 120 يومًا

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" الأميركية، الثلاثاء، إطلاق آلية جديدة تتيح للأهل مراقبة تفاعل أبنائهم المراهقين مع أداة الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي"، بعد اتهامها من قِبل والدي فتى أميركي بتشجيع ابنهما على الانتحار.
وقالت الشركة، في منشور على مدونتها: "خلال الشهر المقبل، سيتمكن الأهل من ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم، والتحكم في كيفية استجابة النموذج من خلال قواعد سلوك مخصصة".
وأشارت إلى أن الآلية تتضمن إرسال تنبيهات عند رصد "ضيق حاد" في المحادثات، مع إمكانية التحكم الكامل في إعدادات الحساب من قِبل الوالدين.
يأتي هذا الإعلان، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، عقب دعوى قضائية رفعها والدا فتى يبلغ من العمر 16 عامًا في كاليفورنيا، قالا فيها إن "تشات جي بي تي" زوّده بتعليمات لإنهاء حياته وشجّعه على تنفيذها.
وأكدت "أوبن إيه آي" أنها تعمل على تحسين استجابة نماذجها لحالات الضيق النفسي، معلنة خطوات إضافية ستُطبق خلال 120 يومًا، تشمل إعادة توجيه المحادثات الحساسة إلى نماذج أكثر تقدمًا، مثل "GPT-5-thinking"، التي تطبق إرشادات السلامة بشكل أكثر دقة ومنهجية.