فرنسا: توقيف 4 مشتبهين جدد في سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر

أعلن مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الثلاثاء، توقيف أربعة أشخاص إضافيين على خلفية سرقة مجوهرات ثمينة من متحف اللوفر، وقعت في 19 أكتوبر الماضي.
وأوضح المكتب أن السلطات أوقفت رجلين وامرأتين من منطقة باريس، في إطار التحقيقات المستمرة في هذه القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا.
ولا تزال القطع المسروقة، التي تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 102 مليون دولار أمريكي، مفقودة حتى الآن. وتضم المجموعة كنوزًا أثرية نادرة، أبرزها:
قلادة من الألماس والزمرد أهداها الإمبراطور نابليون لزوجته الإمبراطورة ماري لويز.
مجوهرات تعود للملكتين ماري أميلي وهورتنس من القرن التاسع عشر.
تاج ملكي مرصّع باللؤلؤ والماس كانت تملكه الإمبراطورة أوجيني، زوجة نابليون الثالث.
وكانت وزارة الثقافة الفرنسية قد أعلنت سابقًا عن سرقة ثماني قطع نادرة "ذات قيمة تراثية لا تُقدّر بثمن"، من بينها مجوهرات تعود للإمبراطورة جوزفين، زوجة نابليون بونابرت، خلال عملية السطو.
ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة واسترجاع المجوهرات المسروقة.