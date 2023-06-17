تسمم 17 طالبًا في دورة عسكرية للجيش الكويتي

وأعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي، في بيان لها، عن تعرض 17 طالبًا من المتطوعين، ضمن دورة ضباط الصف البالغ عددهم 644 طالبًا؛ حيث تعقد بمعهد تدريب ضباط الصف والأفراد، لحالات "تسمم بسيطة"، "بعد تناولهم وجبات غذائية".