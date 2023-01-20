فرنسا.. أكثر من مليون شخص خرجوا بمسيرات عارمة احتجاجاً على خطة ماكرون لإصلاح نظام التقاعد

تظاهر مئات الآلاف في أنحاء فرنسا، فيما تعطلت حركة النقل بالقطارات، وأغلقت مدارس في باريس، في سياق إضرابات واحتجاجات واسعة على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون؛ لإصلاح نظام التقاعد؛ ما يشكّل اختبارًا سياسيًا للرئيس وسط توترات اقتصادية واجتماعية.
ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمه بند رفع سنّ التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا، اعتراضًا من جبهة نقابية موحّدة، إضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام وفق الاستطلاعات.
وأحصت وزارة الداخلية مساء الخميس 1.12 مليون متظاهر في فرنسا؛ بينهم ثمانون ألفاً في باريس، وفي وقتٍ سابق، أشارت نقابة "سي جي تي"، إلى أكثر من مليونَي متظاهر.
وجرت أكثر من مئتي تظاهرة في باريس ومناطقها، وتمّت التحركات بهدوءٍ باستثناء بعض المواجهات في باريس وليون (شرق) ورين (غرب).
وفي مستهل المسيرة في باريس، قال الأمين العام لـ"الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل" لوران بيرجيه؛ إن التعبئة "تجاوزت توقعاتنا".
وأكّدت المدرّسة، مانون مارك؛ في باريس، رفضها هذا الإصلاح، مضيفة "أرى أنهم يسخرون منّا. إنهم لا يعرفون ما يعني أن يعمل شخصٌ ما حتى سنّ 64 عامًا في هذه الظروف".
ومن المقرر تنظيم يوم تعبئة جديد في 31 يناير. وتوافقت أكبر ثماني نقابات فرنسية على هذا الموعد خلال اجتماع عُقد بعد تظاهرة باريس، بحسب مصادر نقابية عدة.