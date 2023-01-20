فرنسا.. أكثر من مليون شخص خرجوا بمسيرات عارمة احتجاجاً على خطة ماكرون لإصلاح نظام التقاعد

وأكّدت المدرّسة، مانون مارك؛ في باريس، رفضها هذا الإصلاح، مضيفة "أرى أنهم يسخرون منّا. إنهم لا يعرفون ما يعني أن يعمل شخصٌ ما حتى سنّ 64 عامًا في هذه الظروف".