في ولاية فلوريدا.. الأطفال دون الـ16 عامًا ممنوعون من استخدام وسائل التواصل

يحظر هذا الإجراء على أي شخص يقلّ عمره عن 16 عامًا إنشاء حساب جديد على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتطلّب من المنصات حذف الحسابات الحالية التي يحتفظ بها القُصّر الذين تقلّ أعمارهم عن 16 عامًا.