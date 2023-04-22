قبل السفر.. أهم 10 أشياء يجب أن تحتويها حقيبتك على متن الطائرة

قبل الاستعداد للسفر، عليك التأكد من تواجد 10 أشياء مهمة في حقيبة السفر الخاصة بك المحمولة على متن الطائرة، والتي يُنصح كل مسافر بالحرص على وضعها.
يعمل مضيف الطيران بن واتمان، مدير خدمات الخطوط الجوية النيوزيلندية على متن الطائرة، في الجو، منذ ما يقرب من عقد من الزمان، ويتأكد دائمًا من حزم احتياجاته الأساسية العشرة عندما يسافر.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، تتمثل هذا المحتويات العشر في: "مرطب الشفاه" بسبب الجفاف الشديد في الجو، و"بخاخ للعينين" لأن الظروف الجافة داخل الطائرة قد تتسبب بالحكة والانزعاج في العينين، و"منظف العدسات" لإبقاء النظارات وشاشات الأجهزة الإلكترونية بنظافة تامة، و"بخاخ ضبابي للوجه" لإبقاء ترطيب البشرة خلال الرحلات الطويلة خاصة، و"سماعات عازلة للصوت" مثل سماعات "أيربودز برو"، وشاحن الهاتف وشاحن الأجهزة الكهربائية الأخرى.
وتشمل أيضًا جهاز Twelve South AirFly الذي يُوصَل بمقبس شاشة الكرسي ويسمح للراكب باستخدام السماعات لشاشة العرض عبر تقنية بلوتوث، ومفكرة وأقلام لتدوين الأفكار وكتابة المخططات المقبلة؛ حيث يمثل وقت الرحلة وقتًا هادئًا ومميزًا للتخطيط.
ولمنع ظهور البثور بسبب ضغط الجو، يستخدم "بن" Origins Super Spot Remover الذي يقول إنه "معجزة" لمنع البثور، ويستخدم "بن" محفظة سفر بسحاب لتخزين المستندات الهامة والعملات الأجنبية وتنظيمها.