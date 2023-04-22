قبل السفر.. أهم 10 أشياء يجب أن تحتويها حقيبتك على متن الطائرة

يعمل مضيف الطيران بن واتمان، مدير خدمات الخطوط الجوية النيوزيلندية على متن الطائرة، في الجو، منذ ما يقرب من عقد من الزمان، ويتأكد دائمًا من حزم احتياجاته الأساسية العشرة عندما يسافر.