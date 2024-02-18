كرات تنس وحلوى ومُسيَّرات.. احتجاجات المشجعين ضد دخول مستثمر في الدوري الألماني

وتأخر انطلاق مباراة فرانكفورت عندما قام مشجعون بإلقاء حلوى على أرض الملعب لإجبارهم على التوقف، كما تأخرت صفارة بداية الشوط الثاني عندما أرسل مشجعون طائرتَين مُسيَّرتَين صغيرتَين إلى الملعب، وألقوا المزيد من الحلويات من خلف المرمى.