كرات تنس وحلوى ومُسيَّرات.. احتجاجات المشجعين ضد دخول مستثمر في الدوري الألماني

تسبَّبت طائرات مُسيَّرة في توقُّف مباراة أينتراخت فرانكفورت وفرايبورغ في الدوري الألماني أمس الأحد، التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكليهما؛ إذ يواصل المشجعون احتجاجاتهم ضد دخول مستثمر خارجي.
وتفصيلاً، توقفت مباراة حامل اللقب بايرن ميونخ ومضيفه بوخوم مؤقتًا في الدوري الألماني خلال الشوط الأول عندما ألقى مشجعون كرات تنس على أرض الملعب قبل استئناف المباراة بعد 13 دقيقة.
وهذا الاحتجاج هو الأحدث في سلسلة احتجاجات المشجعين الألمان اعتراضًا على خطط رابطة الدوري الألماني لبيع حصة في حقوق المسابقة لمستثمرين في الأسهم الخاصة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتأخر انطلاق مباراة فرانكفورت عندما قام مشجعون بإلقاء حلوى على أرض الملعب لإجبارهم على التوقف، كما تأخرت صفارة بداية الشوط الثاني عندما أرسل مشجعون طائرتَين مُسيَّرتَين صغيرتَين إلى الملعب، وألقوا المزيد من الحلويات من خلف المرمى.
وعُرضت لافتة ضخمة خلف المرمى تقول "لا للمستثمرين في الدوري الألماني لكرة القدم!"، فيما أخرج الحكم توبياس ستيلر الفريقين من الملعب، ووجه تحذيرًا لمشجعين بشأن إمكانية إلغاء المباراة.
واضطر مهاجم فرانكفورت ساشا كالاجيتش إلى الخروج مبكرًا بسبب إصابة واضحة في الركبة، وظهر في وقت لاحق وهو يتكئ على عكازَين.
وسجل المهاجم المصري عمر مرموش هدفًا لفرانكفورت في الدقيقة الـ27 قبل أن يدرك ريتسو دوان التعادل بعد ثلاث دقائق، لكن مرموش هيأ للبديل أنسجار كناوف الكرة؛ ليسجل الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة الـ35.
وأدرك فينتشنزو جريفو التعادل من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، واستؤنفت الاحتجاجات بعد ذلك.
وأهدى مرموش الكرة مجددًا لكناوف ليحرز هدفًا في الدقيقة الـ72، لكن مايكل غريغوريتش عادل النتيجة للضيوف للمرة الثالثة في الدقيقة الـ89.
وقام غريغوريتش أيضًا بإبعاد محاولة من خط المرمى؛ إذ سعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في نهاية محمومة.
واندلعت احتجاجات في دوري الدرجة الثانية في وقت سابق؛ إذ قاطعت جماهير نورمبرغ مباراة فريقها أمام كايزرسلاوترن بدخول منطقة الملعب الداخلية لعرض لافتات تدين الصفقة المقترحة خلف أحد المرميين مباشرة، واستؤنفت المباراة بعد دقائق عدة عندما اقتنعوا بالعودة إلى أماكنهم.