موجة حارة تضرب الولايات المتحدة.. وكاليفورنيا تسجل 48 درجة مئوية

وفي التفاصيل، قال خبير الأرصاد الجوية في الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية برايان جاكسون إن تحذيرًا من الحرارة المفرطة - أعلى تحذير للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية - ظل ساريًا لنحو 36 مليون شخص، أو نحو 10 % من السكان، مع توقعات بأن تتجاوز درجات الحرارة في ولاية أوريغون 100 درجة فهرنهايت (37.7 درجة مئوية) وتصل إلى 115 درجة (46.1 درجة مئوية) في بعض أجزاء من كاليفورنيا.