أطباء يحذّرون: مَقاطع مضللة على تيك توك تروّج لعلاجات خطيرة بالثوم داخل الأنف

حذّر أطباء أمريكيون من مقاطع تحمل معلومات مضللة وغير دقيقة تنتشر على تطبيق "تيك توك"، نشرها أشخاص يدّعون أنهم أطباء أو لديهم علاقة بتخصصات صحية، ويُرَوّجون لمعلومات مغلوطة قد يكون بعضها ذو مخاطر عالية.
ونقلت مجلة "طب الأنف والأذن والحنجرة" تحذيرات عدد من الأطباء المتخصصين حول مقاطع فيديو تروّج لفوائد وضع الثوم داخل الأنف لعلاج العديد من الأمراض.
وقال الجراح كريستوفر روكسبري، من المركز الطبي الأكاديمي بجامعة شيكاغو: إن وضع فصوص الثوم كاملة أو أجزاء منها كعلاج لمشاكل نفسية أو الإنفلونزا أو تنظيف الأنف، شائع بين بعض كبار السن والمراهقين وأشخاص يتأثرون بوسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن الواقع يؤدي إلى نتائج عكسية؛ حيث يهيج الثوم بطانة الأنف ويزيد إنتاج المخاط، كما قد يسبب ضررًا خطيرًا لأنسجة الأنف.
يُذكر أنه سَبَق أن انتشرت في منصتي "إكس" و"فيسبوك" كذلك معلومات مضللة حول وضع الثوم داخل الأنف، تنتشر حاليًا في منصة "تيك توك"، وتجد تفاعلًا كبيرًا من قِبَل المراهقين.