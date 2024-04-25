أطباء يحذّرون: مَقاطع مضللة على تيك توك تروّج لعلاجات خطيرة بالثوم داخل الأنف

يُذكر أنه سَبَق أن انتشرت في منصتي "إكس" و"فيسبوك" كذلك معلومات مضللة حول وضع الثوم داخل الأنف، تنتشر حاليًا في منصة "تيك توك"، وتجد تفاعلًا كبيرًا من قِبَل المراهقين.