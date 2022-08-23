إلى "النسر القارئ".. "رسالة غامضة" تحل لغز جريمة قتل بعد 34 عامًا

وعندما شرعت السلطات الأمريكية في التحقيق، جمعت عينات من الحمض النووي (دي إن إيه) من ملابس السيدة المقتولة، ولاحظ المحققون وجود بقايا من هذا الحمض تعود إلى رجل؛ لكن لم يعثروا على نتائج تتطابق مع أي شخص.