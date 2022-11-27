من هو لاعب منتخب الأرجنتين الذي ذهب لطبيب نفسي بسبب هدف سالم الدوسري؟

على الرغم من أن مباراة منتخبي السعودية والأرجنتين انتهت منذ فترة؛ إلا أن ردود الأفعال عليها لا تزال حاضرة بصفتها أكبر مفاجآت المونديال على الإطلاق؛ فلأول مرة يخسر منتخب الأرجنتين من فريق عربي في تاريخ كأس العالم.