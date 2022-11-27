من هو لاعب منتخب الأرجنتين الذي ذهب لطبيب نفسي بسبب هدف سالم الدوسري؟

على الرغم من أن مباراة منتخبي السعودية والأرجنتين انتهت منذ فترة؛ إلا أن ردود الأفعال عليها لا تزال حاضرة بصفتها أكبر مفاجآت المونديال على الإطلاق؛ فلأول مرة يخسر منتخب الأرجنتين من فريق عربي في تاريخ كأس العالم.
وحسب موقع "ديلي بوست سبورت" الرياضي؛ فقد فجّر حارس مرمى أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، مفاجأة من العيار الثقيل عندما قال في المؤتمر الصحفي عقب مباراة المكسيك: "بعد مباراة السعودية تواصلت مع طبيب نفسي.. السعودية سددوا عليّ مرتين وسجلوا هدفين.. لديّ 45 مليون أرجنتيني ورائي، وكان عليّ أن أعطي مستوى أكبر؛ لذلك شعرت بالمسؤولية".